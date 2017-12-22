АФК "Система" планирует 26 января собрать заявки на облигации на 10 млрд руб

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS планирует 26 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,8-10% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,04-10,25% годовых.

АФК намерена разместить 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и годовой офертой. Техническое размещение предварительно назначено на 2 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Сбербанк SBER КИБ" и БКС.