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АФК "Система" планирует 26 января собрать заявки на облигации на 10 млрд руб


Компании / Финансы

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS планирует 26 января собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, сообщил источник в банковских кругах.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,8-10% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,04-10,25% годовых.

АФК намерена разместить 10-летние биржевые облигации с полугодовыми купонами и годовой офертой. Техническое размещение предварительно назначено на 2 февраля. Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Сбербанк SBER КИБ" и БКС.

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