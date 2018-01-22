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Белоруссия погасила выпуск еврооблигаций 2011 года - минфин


Компании / Финансы

МИНСК, 22 янв - ПРАЙМ. Белоруссия погасила выпуск еврооблигаций 2011 года на сумму 800 миллионов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба министерства финансов страны.

"Одновременно с последней выплатой купонного дохода на сумму 35,8 миллиона долларов министерство финансов направило средства платежному агенту (Deutsche Bank AG, London) на погашение выпуска государственных облигаций, размещенных на международном финансовом рынке 26 января 2011 года, на сумму 800 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что "несмотря на данное погашение, республика сохранит свое присутствие на еврооблигационном рынке – в обращении будут находиться два выпуска еврооблигаций, размещенных в 2017 году: на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения в 2023 году и на сумму 600 миллионов долларов со сроком погашения в 2027 году".

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