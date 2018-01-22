Fitch подтвердило рейтинг Райффайзенбанка и пяти других банков на уровне "BBB-"

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Райффайзенбанка в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-", говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило на этом же уровне долгосрочный РДЭ "Юникредит банка", Ситибанка, Росбанка, "Русфинанс банка" и банка "Дельтакредит" (последние три являются дочерними банками французской группы Societe Generale - ред.). Краткосрочные РДЭ всех шести "дочек" иностранных банков подтверждены на уровне "F3".

Прогноз по рейтингам Райффайзенбанка и "Юникредит банка" стабильный, по рейтингам остальных четырех банков - позитивный.

"Подтверждение рейтингов шести банков отражает мнение Fitch о том, что их материнские компании будут по-прежнему иметь возможность поддерживать своих "дочек", учитывая сохраняющуюся стратегическую важность российского рынка для материнских компаний и высокий уровень оперативной и управленческой интеграции между банками и их материнскими компаниями", - комментирует агентство.

РДЭ и рейтинги старшего необеспеченного долга Ситибанка, Росбанка, "Русфинанс банка" и банка "Дельтакредит", вероятно, будут повышены в случае повышения суверенного рейтинга России ("BBB-", прогноз позитивный). В то же время, ухудшение прогноза по рейтингу РФ приведет к аналогичному рейтинговому действию в отношении банков.

Повышение рейтингов Райффайзенбанка и "Юникредит банка" требует улучшения экономической ситуации в России, хотя высокое качество активов, сильные финансовые показатели и надежные буферные резервы капитала и ликвидности также могут стать предпосылками для повышения для рейтингов, пишет Fitch.