FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Fitch подтвердило рейтинг Райффайзенбанка и пяти других банков на уровне "BBB-"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Райффайзенбанка в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-", говорится в сообщении агентства.

Fitch также подтвердило на этом же уровне долгосрочный РДЭ "Юникредит банка", Ситибанка, Росбанка, "Русфинанс банка" и банка "Дельтакредит" (последние три являются дочерними банками французской группы Societe Generale - ред.). Краткосрочные РДЭ всех шести "дочек" иностранных банков подтверждены на уровне "F3".

Прогноз по рейтингам Райффайзенбанка и "Юникредит банка" стабильный, по рейтингам остальных четырех банков - позитивный.

"Подтверждение рейтингов шести банков отражает мнение Fitch о том, что их материнские компании будут по-прежнему иметь возможность поддерживать своих "дочек", учитывая сохраняющуюся стратегическую важность российского рынка для материнских компаний и высокий уровень оперативной и управленческой интеграции между банками и их материнскими компаниями", - комментирует агентство.

РДЭ и рейтинги старшего необеспеченного долга Ситибанка, Росбанка, "Русфинанс банка" и банка "Дельтакредит", вероятно, будут повышены в случае повышения суверенного рейтинга России ("BBB-", прогноз позитивный). В то же время, ухудшение прогноза по рейтингу РФ приведет к аналогичному рейтинговому действию в отношении банков.

Повышение рейтингов Райффайзенбанка и "Юникредит банка" требует улучшения экономической ситуации в России, хотя высокое качество активов, сильные финансовые показатели и надежные буферные резервы капитала и ликвидности также могут стать предпосылками для повышения для рейтингов, пишет Fitch.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ