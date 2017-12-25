АФК не выплатила Евтушенкову дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 г по его обращению

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. АФК "Система" AFKS выплатила 2,349 миллиарда рублей промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года, при этом дивиденды председателю совета директоров корпорации Владимиру Евтушенкову не были выплачены по его обращению, сообщается компания.

"ПАО АФК "Система" ... сообщает о том, что выплатила 2,349 миллиарда рублей в виде промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года. На основании письменного обращения мажоритарного акционера и председателя совета директоров корпорации Владимира Евтушенкова причитающиеся ему дивиденды в сумме 4,213 миллиарда рублей выплачены не были", - говорится в сообщении.

В октябре совет директоров АФК рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года 6,562 миллиарда рублей из расчета 0,68 рубля на акцию (13,6 рубля на одну GDR). Это соответствует дивидендной доходности на уровне 6% в годовом выражении, рассчитанной на основе средневзвешенной цены акции "Системы" по итогам этого периода на Московской бирже.

Согласно дивидендной политике компании, принятой в апреле, размер финальных дивидендов по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на акцию в размере 1,19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за 2017 год.