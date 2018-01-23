Южная Корея запретит использовать анонимные транзакции криптовалюты‍

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Власти Южной Кореи законодательно запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций, пишет CNBC во вторник, 23 января.

Корейское правительство обосновало это решение целью пресечь использование в стране виртуальных валют для противозаконной деятельности. В частности, отмечает телеканал, с целью борьбы с отмыванием денег.

Это решение вступит в силу уже 30 января, после чего владельцы анонимных кошельков, на счетах которых есть криптовалюта, должны будут привязывать их к банковским счетам для подтверждения своей личности при расчетах.