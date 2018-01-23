Объем инвестиций с помощью ICO в стартапы в РФ в 2017 г достиг $200 млн

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Объем инвестиций в криптовалютах в российские стартапы посредством ICO (первичного публичного размещения токенов) в 2017 году вырос в 10 раз по сравнению с предыдущим годом, достигнув примерно 200 миллионов долларов, следует из данных торговой площадки CryptoBazar.

С июня 2013 по апрель 2017 года, в среднем, одно ICO позволяло компании получить 2 миллиона долларов, а по итогам 2017 года этот показатель вырос более чем в 10 раз – до 22,6 миллиона. "22,6 миллиона долларов - это средние сборы на один проект, а итог за год по вложениям во все проекты из РФ - примерно 200 миллионов долларов", - рассказал РИА Новости основатель CryptoBazar Fund Олег Иванов.

В целом же в мире в 2017 году 10 крупнейших ICO привлекли 550 миллиона долларов, или 30% от всех средств, собранных данным образом в минувшем году.

Вес криптовалюты на фоне устоявшихся, традиционных секторов финансовых рынков в мире пока незначителен (всего 0,6 триллиона долларов), в то время как мировой объем банковских продуктов составляет 90 триллионов долларов, на фондовом рынке находятся в управлении 73 триллиона, а на рынке деривативов - 544 триллиона долларов, но доля цифровых валют быстро увеличится, также прогнозирует компания.

"Можно с уверенностью прогнозировать, что она будет расти быстрыми темпами. К основным причинам принято относить: вход институциональных инвесторов на рынок через биткоин, рост числа хардфорков текущих блокчейн-сетей и увеличение средств, привлекаемых в результате одного ICO, равно как и рост и развитие самих проектов, собравших деньги на развитие через инструмент ICO", - отмечается в релизе.