ВТБ ожидает прибыль-2017 по МСФО на уровне 107 млрд руб

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. ВТБ ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам 2017 года на уровне 107 миллиардов рублей, в 2018 году - на уровне 150-170 миллиардов рублей, а в 2019 году, если не будет потрясений, - 200-220 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

ВТБ ставил цель по прибыли по итогам 2017 года на уровне 100 миллиардов рублей, а в 2018 и 2019 годах банк планировал нарастить ее до 150 и 200 миллиардов рублей соответственно. Чистая прибыль банка в январе-ноябре 2017 года составила 98,8 миллиарда рублей.

"Мы ожидаем прибыль этого года не менее 100 миллиардов, возможно, чуть больше - в районе 107", - сказал Костин в кулуарах форума в Давосе.

"А в следующем году мы ожидаем прибыль порядка 150-170 миллиардов. И мы абсолютно уверены, что если не будет каких-то потрясений, то мы в 2019 году выходим на прибыль минимально 200-220 миллиардов. На мой взгляд, она вполне реализуема", - добавил глава второго по активам российского банка.

48-й Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 23 по 26 января.