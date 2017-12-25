Сбербанк может увеличить дивиденды за 2017 г до 35% от прибыли

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. Дискуссия по уровню дивидендных выплат Сбербанка SBER по итогам 2017 года продолжается, банк может увеличить дивиденды до 35% с 25% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год; окончательное решение ожидается в конце марта-апреле, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Не завершилась (дискуссия по дивидендам - ред.)", - сказал Греф, отвечая на вопрос, принято ли решение по уровню дивидендов за 2017 год.

По его словам, Сбербанк может увеличить размер дивидендов по итогам 2017 года до 35% от чистой прибыли по МСФО. "Размер примерно такой, но окончательно точку поставить мы сможем только тогда, когда будут подведены наши итоги по МСФО... Мы договорились, что окончательную дискуссию проведем после этого. Я думаю, это конец марта, апрель, может быть", - ответил Греф на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе Греф на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым рассказал, что Сбербанк планирует выплатить примерно 1 триллион рублей дивидендов за 2018-2020 годы, в том числе 500 миллиардов рублей поступят в ЦБ. ЦБ владеет 50% плюс одна акция Сбербанка.

Сбербанк в декабре презентовал инвесторам в Лондоне новую "Стратегию 2020", в которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО более чем в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом - примерно до триллиона рублей. Дивиденды Сбербанк планирует увеличить более чем в два раза. В 2020 году банк рассчитывает выплатить акционерам до 50% дивидендов чистой прибыли по МСФО против 25% по итогам 2016 года, а всего в течение трех следующих лет - около триллиона рублей.

Прежняя дивидендная политика Сбербанка предполагала выплаты на уровне 20% чистой прибыли по МСФО. По итогам 2016 года дивиденды были выше - 25% прибыли. Вместе с тем, Минфин предлагал с 2018 года увеличить дивиденды крупнейшего российского банка до 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк за 2016 год направил на выплаты 135,5 миллиарда рублей (на одну акцию 6 рублей), из которых 67,75 миллиарда рублей получил ЦБ (владеет 50% плюс одна акция госбанка). Банк планирует увеличить свою прибыль в 2017 году до рекордных значений, отмечал ранее Греф. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% - до рекордных 576,3 миллиарда рублей. По итогам года Сбербанк планирует заработать более 700 миллиардов рублей чистой прибыли.