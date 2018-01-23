Катар намерен изучить новые возможности для инвестиций в компании РФ

ДАВОС, 23 янв - ПРАЙМ. Катар намерен изучить новые возможности для инвестиций в российские компании, заявил РИА Новости министр экономики и торговли Катара Ахмед бен Яссим Мохаммед Аль Тани (Ahmed Bin Jassim Bin Mohamed Al Thani).

"Экономические отношения между Катаром и Россией сегодня многообещающие, и у нас будет более светлое будущее, поскольку у нас будет больше политической согласованности и согласия между нашими лидерами. Будущее будет ярким для наших взаимных инвестиций. Катар уже инвестировал в крупные компании в России, и мы готовы стремиться к большему", - заявил он.

"Кроме того, торговля между двумя странами, как я предполагаю, будет увеличиваться в ближайшем будущем, особенно в сфере строительных материалов и некоторых потребительских продуктов. Я думаю, что мы теперь больше заинтересованы в России, чтобы изучить возможности для увеличения объемов торговли и инвестиций. Потенциал высок", - добавил он.

Министр также ожидает увеличения торгового и инвестиционного оборота с Россией в 2018 году. "Я ожидаю, что уже в этом году мы увидим некоторое увеличение (торгового и инвестиционного оборота - ред.), и в следующем году еще больше", - сказал министр.