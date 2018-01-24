Минфин РФ: Законопроект об опорном банке для гособоронзаказа находится в разработке

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Законопроект о создании банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам находится в стадии разработки, текст документа проходит межведомственное согласование, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что на базе Промсвязьбанка PSBR будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

"Должна быть осуществлена передача в казну Российской Федерации. Для этого требуются определенные поправки в ряд законов. Законопроект сейчас разрабатывается, когда будет разработан и если будет поддержан, то после этого все процедуры будут проведены", - сказал замглавы Минфина. Документ разрабатывают Минфин, Федеральное казначейство, ЦБ РФ и Минобороны.

"Мы еще не знаем, как депутаты отнесутся к нашему законопроекту, может, придется его править. Над текстом, бывает, быстро работа ведется, бывает не очень. Пока есть проект текста, который проходит межведомственное согласование", - добавил замминистра. Детали законопроекта он не раскрыл.