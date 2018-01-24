FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава ВТБ Костин подтвердил паритет банка с "Почтой России" во владении "Почта банком"


Компании / Финансы / Банки

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. ВТБ уравнял свои права на "Почта банк" с "Почтой России", продав две акции менеджменту "Почта банка", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что предправления "Почта банка" Дмитрий Руденко стал его акционером, купив 28 декабря две акции банка у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс 1 акция. Теперь ВТБ и "Почта России" владеют банком на паритетной основе – у них по 50% минус 1 акция.

"Действительно, мы договорились с Минкомсвязи и с "Почтой" в силу разных причин, что целесообразней иметь равные пакеты равных участников - ВТБ и "Почты России". И поэтому две акции были переданы менеджменту для уравновешивания. Собственно, эта позиция была такой первоначально у "Почты". Мы на каком-то этапе ее скорректировали, сейчас мы вернулись к тому варианту, который они предлагали. Им так комфортнее, и нам тоже достаточно комфортно", - сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В пресс-службе "Почта банка" подтвердили РИА Новости, что две акции приобрел Руденко, и теперь он является владельцем 0,000024% акций. В свою очередь, ВТБ после продажи двух акций имеет право распоряжаться 49,99%, а "Почта России" продолжает владеть 49,99%.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный ВТБ и "Почтой России" на базе "Лето банка" (дочернего банка "ВТБ 24").

Версия для печати

Банки

Весь сюжет

Давос-2018

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ