Глава ВТБ Костин подтвердил паритет банка с "Почтой России" во владении "Почта банком"

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. ВТБ уравнял свои права на "Почта банк" с "Почтой России", продав две акции менеджменту "Почта банка", сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что предправления "Почта банка" Дмитрий Руденко стал его акционером, купив 28 декабря две акции банка у группы ВТБ, которой принадлежало до этого 50% плюс 1 акция. Теперь ВТБ и "Почта России" владеют банком на паритетной основе – у них по 50% минус 1 акция.

"Действительно, мы договорились с Минкомсвязи и с "Почтой" в силу разных причин, что целесообразней иметь равные пакеты равных участников - ВТБ и "Почты России". И поэтому две акции были переданы менеджменту для уравновешивания. Собственно, эта позиция была такой первоначально у "Почты". Мы на каком-то этапе ее скорректировали, сейчас мы вернулись к тому варианту, который они предлагали. Им так комфортнее, и нам тоже достаточно комфортно", - сказал Костин журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В пресс-службе "Почта банка" подтвердили РИА Новости, что две акции приобрел Руденко, и теперь он является владельцем 0,000024% акций. В свою очередь, ВТБ после продажи двух акций имеет право распоряжаться 49,99%, а "Почта России" продолжает владеть 49,99%.

"Почта банк" - универсальный розничный банк, созданный ВТБ и "Почтой России" на базе "Лето банка" (дочернего банка "ВТБ 24").