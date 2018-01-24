Костин заявил, что опасается новых санкций против ВТБ

ДАВОС, 24 янв - ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин не беспокоится относительно персональных ограничений, однако опасается усиления санкционного давления на банк, об этом он заявил на деловом завтраке ВТБ в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я слишком стар, чтоб беспокоиться о себе. Но да, я беспокоюсь о банке. И я говорю серьезно", - заявил Костин, отвечая на соответствующий вопрос.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены с в 2014 году. Под санкции тогда попал, в том числе, и ВТБ. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о новых санкциях будет опубликован 29 января.