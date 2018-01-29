S&P может повысить рейтинг Промсвязьбанка

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) вывело долгосрочный кредитный рейтинг Промсвязьбанка PSBR на уровне "В+" из списка на пересмотр с негативным прогнозом (CreditWatch Negative) и поместило его в список на пересмотр с позитивным прогнозом (CreditWatch Positive), говорится в сообщении агентства. Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне "В".

Ранее в январе стало известно, что на базе санируемого через ФКБС Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. Промсвязьбанк будет докапитализирован и передан в собственность РФ в первом квартале текущего года.

"Пересмотр ожиданий по рейтингу Промсвязьбанка, находящемуся в списке CreditWatch, отражает планы российского правительства создать на его базе опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу", - говорится в сообщении агентства.

S&P считает, что существует "умеренная вероятность" государственной поддержки Промсвязьбанка в случае необходимости. "Мы планируем принять решение по дальнейшему нахождению рейтинга в списке CreditWatch в течение ближайших трех месяцев, когда получим больше ясности относительно роли Промсвязьбанка в российском оборонном секторе, плана по его финансовой реабилитации, будущей стратегии, управления и права собственности", - добавляет S&P.

Изначально агентство поместило рейтинг кредитной организации в список на пересмотр CreditWatch с негативным прогнозом 3 ноября 2017 года и сохранило его в этом списке 19 декабря 2017 года после того, как Банк России объявил о санации Промсвязьбанка.

ЦБ 15 декабря объявил о санации Промсвязьбанка через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.