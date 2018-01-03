Банки РФ увеличили в 2017 году закупку золота на 4,7%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Российские банки в 2017 году заключили договора с добывающими компаниями на закупку у них 205,155 тонны (6,596 миллиона унций) золота, что на 4,7% больше, чем в 2016 году (195,89 тонны), это приблизительно 67% от всего произведенного золота в России за год, сообщил "Вестнику золотопромышленника" (входит в МИА "Россия сегодня") источник в Минфине РФ.

"При этом, по итогам 2015 года отечественные банки заключили договора купли/продажи золота незначительно меньше – на 201,64 тонны. Также незначительно банки изменились в рейтинге, появились механизмы кредитования в золоте. Для банков это хороший бизнес. Они кредитуют недропользователей, которые потом рассчитываются добытым золотом, которое они продают в основном в Центральный банк" - отметили в ведомстве.

По прогнозу Союза золотопромышленников, в 2017 году общее производство золота в России увеличится на 2,7% - до 305 тонн, в том числе производство драгоценного металла из минерального сырья (исключая переработку ломов и отходов) вырастет до 270 тонн (+6,5%).

Банк России по итогам 2017 года приобрел у коммерческих банков для пополнения золотовалютных резервов 223,95 тонны золота, и на 1 декабря они составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).

Рейтинг банков, закупавших золото (по информации Минфина РФ), выглядит так:

1. ВТБ в 2017 году - 63,90 тонны; в 2016 - 46,80 тонны; в 2015 - 51,18 тонны.

2. Сбербанк SBER РФ в 2017 году - 43,00 тонны; в 2016 - 54,40 тонны; в 2015 - 37,01 тонны.

3. Газпромбанк в 2017 году - 38,10 тонны; в 2016 - 34,90 тонны; в 2015 - 29,95 тонны.

4. ФК "Открытие" в 2017 году - 20,40 тонны; в 2016 - 16,20 тонны; в 2015 -22,62 тонны.

5. Промсвязьбанк PSBR в 2017 году - 15,70 тонны; в 2016 - 8,30 тонны; в 2015 - 9,36 тонны.

6. Азиатско-Тихоокеанский банк в 2017 году - 8,30 тонны; в 2016 - 15,90 тонны; в 2015 - 12,39 тонны.

7. Ланта-банк в 2017 году - 5,30 тонны; в 2016 - 3,50 тонны; в 2015 - 8,59.

8. Байкалинвестбанк в 2017 году - 3,70 тонны; в 2016 - 2,80 тонны; в 2015 - 1,48 тонны.

9. Связь банк в 2017 году - 1,30 тонны; в 2016 - 0,50 тонны; в 2015 - 0,45 тонны.

10. Ак Барс банк в 2017 году - 1,00 тонны; в 2016 - 0,80 тонны; в 2015 - 0,63 тонны.

11, Банк Россия в 2017 году - 0,75 тонны.

12. Зенит в 2017 году - 0,64 тонны; в 2016 - 0,60 тонны; в 2015 - 0,66 тонны.

13. Центрокредит банк в 2017 году - 0,61 тонны: в 2016 - 1,40 тонны; в 2015 - 2,25 тонны.

14. Челябинвестбанк в 2017 году - 0,61 тонны; в 2016 - 0,40 тонны; в 2015 - 0,37 тонны.

15. Авангард в 2017 году - 0,51 тонны; в 2016 - 0,60 тонны; в 2015 - 0,73 тонны.

16. Алмазэргиэнбанк в 2017 году - 0,43 тонны; в 2016 - 3,50 тонны; в 2015 - 2,31 тонны.

17. Россельхозбанк в 2017 году - 0,29 тонны; в 2016 - 0,20 тонны; в 2015 - 0,37 тонны.

18. УралСибНИКойл в 2017 году - 0,26 тонны; в 2016 - 1,90 тонны; в 2015 - 3,09 тонны.

19. Уральский банк реконструкции и развития в 2017 году - 0,10 тонны; в 2016 - 0,07 тонны; в 2015 - 0,32 тонны.

20. Солид банк в 2017 году - 0,07 тонны; в 2016 - 0,05 тонны; в 2015 - 0,19 тонны.

21. Бинбанк в 2017 году - 0,07 тонны.

22. Уралтрансбанк в 2017 году - 0,06 тонны; в 2016 - 0,06 тонны; в 2015 - 0,07 тонны.

23. Генбанк (Крым) в 2017 году - 0,05 тонны; в 2016 - 0,02 тонны.

24. АктивКапитал банк в 2017 году - 0,005 тонны; в 2016 - не покупал; в 2015 - 0,17 тонны.

Как сообщалось ранее, российские банки в 2014 году заключили договора на закупку у добывающих компаний 195,5 тонны золота, в 2013 году заключено договоров на закупку 181,4 тонны золота, в 2012 году – 167,5 тонны золота, в 2011 году - 156,2 тонны, в 2010 году - 148,8 тонны, что приблизительно соответствует 2009 году (148,7 тонны).