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Ходатайство об объединении НПФ группы банка "ФК Открытие" подано в ФАС


Фонды / Компании / Финансы

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) "Лукойл-гарант" подал в ФАС ходатайство о присоединении к нему фондов "Электроэнергетики" и РГС, сообщается в пресс-релизе "Лукойл-гаранта".

Все три фонда входят в группу банка "Открытие". Как отметил глава правления банка Михаил Задорнов, чьи слова приводятся в сообщении, после объединения на рынке НПФ появится "крупнейший и надежный фонд, совокупные активы которого превысят 590 миллиардов рублей, а количество клиентов – физических лиц составит порядка 8 миллионов человек".

"30 января 2018 года в ФАС России было подано ходатайство на получение согласия на проведение реорганизации АО "НПФ "Лукойл-гарант", АО "НПФ электроэнергетики" и АО "НПФ РГС" в форме присоединения АО "НПФ электроэнергетики" и АО "НПФ РГС" к АО "НПФ "Лукойл-гарант", - говорится в сообщении.

Основными векторами развития объединенного НПФ группы банка "ФК Открытие" станут сохранение и усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности пенсионного бизнеса, выход на новые сегменты рынка негосударственного пенсионного обеспечения и переход на единую технологическую платформу.

Отмечается, что с начала юридических процедур процесс объединения фондов может занять около полугода. Объединенный фонд возглавит генеральный директор НПФ "Лукойл-гарант" Денис Рудоманенко.

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