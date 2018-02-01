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ЦБ: Отзыв лицензии банка в РФ должен стать экстраординарным событием, не чаще в 1-2 года


Компании / Финансы / Банки

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 1 фев - ПРАЙМ. Банк России стремится к тому, чтобы отзыв лицензии у банка стал экстраординарным событием, происходящим раз в один-два года, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Он напомнил, что ЦБ по-прежнему сохраняет цель по переходу от "карательного" и "наказательного" банковского надзора к консультативному. Однако, по его словам, для этого потребуется очистить сектор от недобросовестных игроков и достичь нового уровня доверия населения, для чего потребуется несколько лет.

"С нашей точки зрения перелом тренда возможен только при наступлении хотя бы одного из двух событий: первое - это все-таки заметное очищение банковского сектора от недобросовестных игроков. Например, чтобы отзыв лицензии стал экстраординарным событием, случающимся раз в один-два года", - сказал Тулин, выступая на встрече руководителей российских банков с руководством ЦБ.

Вторым событием он назвал достижение нового уровня доверия общества. "Это наделение банковского надзора полномочиями в соответствии с лучшими мировыми практиками", - добавил первый зампред ЦБ.

На прошлой неделе зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что за последние четыре года Банк России отозвал лицензии у 359 банков, но в настоящее время находится ближе к концу очистки банковского сектора: в 2016 году ЦБ отозвал около 100 банковских лицензий, в то время как в 2017 году - 51 лицензию. В свою очередь глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце декабря прошлого года сообщала, что очистка сектора от недобросовестных игроков будет продолжаться, скорее всего, еще два года.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года. С этого момента начался процесс очистки банковского сектора, в результате чего число банков в РФ сократилось почти на треть. Сейчас в стране насчитывается порядка 560 кредитных организаций.

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Отзыв лицензий ЦБ

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