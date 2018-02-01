Набиуллина: Банковский сектор РФ в 2017 г восстановил докризисные показатели

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 фев - ПРАЙМ. Банковский сектор РФ восстановил в 2017 году свои показатели на докризисный уровень, есть все возможности для наращивания кредитования реального сектора экономики, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета.

"Банковский сектор в прошлом году уже восстановил свои основные показатели на уровень докризисный: и достаточно капитала, достаточно ликвидности. Есть все основания для того, чтобы банки наращивали кредиты для российской экономики", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что стратегическая задача регулятора - сделать доступными кредиты на рыночных условиях. "Наш приоритет как ЦБ не просто финансовая устойчивость банков, финансовых институтов, нам важно, чтобы финансовые институты и банки выполняли... финансирование роста экономики, чтобы они были эффективным посредником между сбережениями и кредитованием", - добавила глава Банка России.

По ее словам, в 2017 году в целом общий объем кредитов в экономике вырос на 4,7%. "Но, конечно, есть здесь проблемы, прежде всего в структуре кредитования. У нас быстро восстанавливается кредитование розничное, физических лиц, оно растет быстрее в семь раз, чем кредиты предприятиям", - сказала Набиуллина. Так, потребительское кредитование выросло на 12,7%, а кредиты нефинансовым организациям - на 1,8%.

"Конечно, восстановление потребительского кредитования - это тоже хорошо, восстанавливается спрос, больше спроса предъявляется на продукцию промышленности, показывают уверенность потребители. Но здесь не должно быть и перегрева, потому что потребительское кредитование должно расти темпом, сопоставимым с ростом доходов населения, и, конечно, должно сопоставимо быть и с кредитами реальному сектору", - подчеркнула глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что Банк России будет корректировать регулирование, чтобы банкам было интересно кредитовать и реальный сектор экономики.