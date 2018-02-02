ЦБ отозвал лицензию у Партнеркапиталбанка

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковский операций со 2 февраля у столичного Партнеркапиталбанка, сообщает регулятор в пятницу.

Как отмечается в сообщении ЦБ, Партнеркапиталбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "При этом во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции", - подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кредитная организация является участником системы страхования вкладов.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 468 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,26 млрд рублей, собственные средства составляли 517,4 млн рублей, вклады населения - 248,8 млн рублей.