ЦБ отозвал лицензию у банка РКБ

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Банк России со 2 февраля отозвал лицензию у московского "Расчетно-кредитного банка" (РКБ), говорится в сообщении регулятора.

"Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО "РКБ" системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - сообщает Банк России.

В РКБ назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. ЦБ отозвал лицензию у Партнеркапиталбанка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

РКБ участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 185 место в банковской системе РФ. Собственные средства - 5,6 млрд рублей, активы - 15,4 млрд рублей, вклады - 3,4 млрд рублей.