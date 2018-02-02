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Приток в фонды активов РФ за неделю вырос в 2,6 раза


Фонды / Компании / Финансы
  • #Рост доллара
    © flickr.com, 401(K) 2012

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 31 января ввели в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 260 миллионов долларов, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ". За предыдущую неделю приток составил 99,6 млн долларов. Таким образом показатель вырос в 2,6 раза.

Компания "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств - Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"В России наблюдался приток в размере 260 миллионов долларов, что лучше, чем в странах региона EMEA (Europe, the Middle East and Africa), но меньше, чем в среднем по Азии. Так, чистый приток Китая в размере 3,5 миллиарда долларов стал крупнейшим. В отчетную неделю отстающей среди стран БРИКСТ стала Бразилия, с притоком в 286 миллионов долларов", - сообщается в документе.

Чистый приток развивающихся стран, с учетом России, составил 7,8 миллиарда долларов. "Это третий по величине еженедельный приток в развивающиеся страны в номинальном долларовом выражении в истории отслеживания EPFR Global (начавшейся в октябре 2000 года)", - отмечается в сообщении.

За отчетную неделю наиболее значительным источником притока средств в фонды РФ стали глобальные фонды развивающихся рынков (GEM) - приток составил 187 миллионов долларов.

Пассивные фонды РФ зафиксировали за минувшую неделю приток в 137 миллионов долларов, а активные фонды отметили приток средств на сумму в 124 миллиона долларов.

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