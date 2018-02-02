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Набиуллина: Бинбанк и "Открытие" будут объединены


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Санируемые в настоящее время Бинбанк и "ФК Открытие" будут объединены. Как заявила в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина, такое решение уже принято внутри ЦБ.

"Решение о том, что "Открытие" и Бинбанк, как банк, за исключением, может быть, какой-то доли плохих активов, будут объединяться - … такое внутреннее решение принято", - сказала Набиуллина в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством Банка России.

Банк "Открытие" передаст все плохие долги в спецподразделение >>

Напомним, что в конце прошлого 2017 года ЦБ РФ взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных банка: в августе и сентябре регулятор объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка.

Набиуллина также заявила, что вопрос о создании банка "плохих долгов" находится на обсуждении, но идея сложнореализуемая.

 

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