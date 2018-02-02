ЦБ: Прибыль банков РФ в 2018 г может принизить ожидаемые 1,5 трлн руб из-за санации

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Прибыль банковского сектора РФ в 2018 году прогнозируется на уровне 1,5 триллиона рублей, но может быть ниже из-за санации трёх банков, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы оцениваем прибыль, скорее всего, на уровне где-то 1,5 триллиона рублей, большая сумма, но эта цифра может быть скорректирована и вниз", - сказала она в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

По словам Набиуллиной, ожидаемая прибыль может быть ниже в случае недооценки качества активов банков и дальнейшего создания резервов.

"Такая цифра плавающая, это зависит от того, насколько банки эффективно будут работать", - добавила она.

Банки РФ в 2017 году получили прибыль в размере 790 миллиардов рублей. Ранее в пятницу Набиуллина сказала, что на размер прибыли повлияла санация трех банковских групп - она могла бы составить 967 миллиардов рублей.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR.