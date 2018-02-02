Набиуллина: ЦБ обеспокоен высокой долей государства в банковском секторе РФ

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. ЦБ беспокоит большая доля государства в банковском секторе РФ, поэтому регулятор заинтересован в быстрой продаже санируемых банков, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нас, конечно, беспокоит достаточно большая доля государственного сектора и в банковском секторе. Поэтому мы намерены как можно быстрее при условии эффективной бизнес-модели выводить санируемые банки на рынок", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

"Мы в целом не заинтересованы в том, чтобы госсектор разрастался", - подчеркнула она.