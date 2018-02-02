Минфин: Депозиты ФНБ в ВЭБе на $6,25 млрд конвертированы в 352,65 млрд руб

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Депозиты Фонда национального благосостояния (ФНБ) во Внешэкономбанке (ВЭБ) на 6,25 миллиарда долларов в январе 2018 года конвертированы в рубли, говорится в сообщении Минфина РФ.

По информации министерства, в январе 2018 года валюта депозитов, размещенных за счет средств ФНБ в ВЭБе в 2014 году в общей сумме 6,25 миллиарда долларов, изменена с долларов на российские рубли, а процентная ставка по ним, начиная с даты изменения валюты депозитов, установлена на уровне 2,86% годовых.

В результате пересчета в российские рубли общая сумма данных депозитов составила 352,65 миллиарда рублей.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ноябре 2017 года подписал постановление, согласно которому средства ФНБ, размещенные на депозите в ВЭБе, могут быть конвертированы в рубли по решению правительства РФ.