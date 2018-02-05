ЦБ РФ и Минфин 20 февраля обсудят разногласия по обмену криптовалют

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мнения Банка России и Минфина по законопроекту о цифровых финансовых активах в целом совпадают, единственное разногласие по возможности обмена криптовалют на рубли или валюту стороны обсудят 20 февраля, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"По основным позициям (законопроекта о цифровых финансовых активах - ред.) мы совпадаем с Минфином, Госдумой и со специалистами, с которыми мы обсуждаем эту тему", - сказала она, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП.

"Да, действительно, у нас есть разногласия по вопросу, разрешать или не разрешать обмен криптовалют на территории РФ. Мы продолжим эту дискуссию, потому что мы считаем, что это стоит того, чтобы очень взвешенно подойти к решению такого вопроса", - добавила Скоробогатова.

В свою очередь, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, также принимавший участие в Неделе российского бизнеса, рассказал, что 20 февраля запланированы "большие слушания" в Госдуме, на которых одной из центральных тем будут криптовалюты и технология блокчейн.

"Есть разные позиции у ЦБ и Минфина. Я предлагаю на площадке Госдумы как раз найти компромиссные варианты для того, чтобы как можно быстрее соответствующий законопроект внести. И уже крайний срок - в мае принять его для того, чтобы выполнить поручение президента", - сказал депутат.

Минфин РФ в январе опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Как отмечал Минфин, по законопроекту есть разногласия с Центробанком по возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту или иное имущество.

Банк России тогда же пояснил, что считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO, и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных операций.