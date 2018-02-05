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Минфин РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество


Компании / Финансы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество, заявил замминистра Илья Трунин.

"Хороший ли инструмент - налогообложение движимого имущества? Нет, не очень", - сказал Трунин, выступая на Неделе российского бизнеса РСПП. "Мы не отказываемся от идеи отменить этот налог, минимизировать", - заявил замминистра. По его словам, большинство стран с развитой налоговой системой не включает движимое имущество в объекты налогообложения.

"Мы с 2012 года пытаемся осознанно его отменить разными способами. Но у нас это не получается, потому что есть федеративное устройство государства и необходимо предоставить определённый уровень доходов бюджетам субъектов РФ", - добавил он.

Принятый минувшей осенью закон фактически возвращает налог на движимое имущество с 1 января 2018 года, отменяя федеральную льготу, благодаря которой он был обнулен. Теперь такую льготу смогут давать только субъекты РФ, принимая соответствующие региональные законы. С 2018 года ставка устанавливается на уровне 1,1%, а с 2019 года – 2,2%. Представители бизнеса неоднократно выражали обеспокоенность из-за такого увеличения налоговой нагрузки, отмечая, что большинство регионов льготу вводить не планируют.

При этом замминистра считает несправедливыми упреки министерству в том, что оно ввело это налог, ухудшив условия ведения бизнеса. Он напомнил, что еще до передачи полномочий по этому налогу на уровень регионов, федеральный центр принял решение о пониженной ставке, которая действует в текущем году. "Это уже достаточно серьезное вторжение в полномочия субъектов РФ", - сказал он.

 

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