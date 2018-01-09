СМИ: Керимов ведет переговоры о покупке банка "Возрождение"

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Российский сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов ведет переговоры с основными владельцами банка "Возрождение" - братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевым - о покупке их доли, пишет агентство Рейтер со ссылкой на двух источников.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в группу Промсвязьбанка PSBR, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вложит средства в Промсвязьбанк и станет его основным собственником вместо Ананьевых. С другой стороны после начала санации регулятор предписал Ананьевым сократить свою долю в акционерном капитале "Возрождения" в течение 90 дней. При этом газета "Ведомости" в конце января писала, что бизнесмены, владевшие 52,7% "Возрождения" через компанию "Промсвязькапитал", с 18 декабря имеют право голоса только по 10% акций банка.

По данным источников Рейтера, Керимов является одним из возможных покупателей "Возрождения", ведущих переговоры с братьями Ананьевыми. Как сообщил один из источников агентства, Керимов, который находится под следствием во Франции, планировал для заключения сделки выехать в Россию.

Керимов был задержан в конце ноября французской полицией в Ницце. Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, которые он якобы совершил путем покупки вилл на Лазурном берегу по заниженной цене и на подставных лиц. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, при этом его свобода ограничена, в частности ему запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы. В начале декабря залог был повышен до 40 миллионов евро.

Вместе с тем в январе Керимов находился в России с разрешения органов французского правосудия, в ходе его поездки он, в частности, встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.