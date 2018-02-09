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ЦБ отозвал лицензию у банка "Финансово-промышленный капитал"


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации с 9 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Финансово-промышленный капитал", сообщает пресс-служба регулятора в пятницу.

Банк России неоднократно применял в отношении банка ФПК меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Банк России неоднократно устанавливал в деятельности банка нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - отмечается в сообщении.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 293 место в банковской системе РФ с активами в размере 5,2 млрд рублей, собственные средства составляли 1,18 млрд рублей, вклады населения - 1,3 млрд рублей.

Акционерами банка являются три физических лица: Павел Черемисин и Сергей Долгов владеют долями по 47,5% каждый, у Фейруза Керимова 5%.

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Отзыв лицензий ЦБ

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