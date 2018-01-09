Сбербанк тестирует сервис для снятия наличных в pos-терминалах магазинов

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Сбербанк SBER проводит тестирование сервиса по возможности снятия наличных с карт в pos-терминалах в магазинах в РФ, сообщила РИА Новости директор дивизиона "Эквайринг и дебетовые карты Сбербанка" Светлана Кирсанова.

Газета "Ведомости" во вторник со ссылкой на источники сообщила, что в России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму. После введения пин-кода выпустивший карту банк одобрит покупку и выдачу денег. По данным газеты, ВТБ пока только изучает возможности применения данной технологии.

Банки РФ заинтересованы в сервисе, позволяющем снимать наличные деньги с карты через кассу в магазине при покупке в нем, в связи с чем Mastercard прорабатывает возможность внедрения такого механизма на российском рынке, прокомментировали в тот же день РИА Новости ситуацию в пресс-службе Mastercard.

Банк "Русский стандарт" и Mastercard уже провели пилотный проект по запуску данной технологии, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, механизм работы новой технологии достаточно прост. Клиент расплачивается за товар или услугу по своей банковской карте и одновременно запрашивает у кассира нужную сумму наличных, вводит пин-код, далее банк-эмитент карты одобряет покупку и выдачу наличных. Сумма наличных, которые можно снять с карты в кассе магазина таким способом, ограничена. На текущий момент (в пилоте проекта) ограничение — не более 5 тысяч рублей за разовое снятие.