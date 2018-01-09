FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Костин: ВТБ больше не интересует покупка банка "Возрождение"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ВТБ больше не интересует покупка банка "Возрождение", сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Нет, не изучает покупку "Возрождения". Мы никогда не обещали, что будем изучать. Дело в том, что на самом деле нет времени, чтобы изучить - а раз нет времени, мы не будем изучать", - сказал он в кулуарах РСПП.

На банк "Возрождение" претендует компания "Бонум Капитал" >>

"Мы никогда не подтверждали, я же сказал, что мы, может быть, посмотрим. Посмотрели - отказались. Я в Давосе сказал, что приеду в Москве посмотрю на этот банк, посмотрел - увидел, что времени нет даже due diligence сделать, поэтому никакого интереса нет", - добавил Костин.

Банк "Возрождение" VZRZ входил в группу "Промсвязькапитал" братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. По предписанию ЦБ, основные акционеры "Возрождения" должны сократить свою долю в капитале банка в течение 90 дней после объявления о санации Промсвязьбанка PSBR(ведется с декабря). Глава ВТБ Костин в кулуарах Давосского форума 24 января говорил, что ВТБ рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение", однако подробно еще не изучал этот вопрос.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ