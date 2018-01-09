Костин: ВТБ больше не интересует покупка банка "Возрождение"

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. ВТБ больше не интересует покупка банка "Возрождение", сообщил журналистам глава второго по активам российского банка Андрей Костин.

"Нет, не изучает покупку "Возрождения". Мы никогда не обещали, что будем изучать. Дело в том, что на самом деле нет времени, чтобы изучить - а раз нет времени, мы не будем изучать", - сказал он в кулуарах РСПП.

На банк "Возрождение" претендует компания "Бонум Капитал" >>

"Мы никогда не подтверждали, я же сказал, что мы, может быть, посмотрим. Посмотрели - отказались. Я в Давосе сказал, что приеду в Москве посмотрю на этот банк, посмотрел - увидел, что времени нет даже due diligence сделать, поэтому никакого интереса нет", - добавил Костин.

Банк "Возрождение" VZRZ входил в группу "Промсвязькапитал" братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. По предписанию ЦБ, основные акционеры "Возрождения" должны сократить свою долю в капитале банка в течение 90 дней после объявления о санации Промсвязьбанка PSBR(ведется с декабря). Глава ВТБ Костин в кулуарах Давосского форума 24 января говорил, что ВТБ рассмотрит возможность приобретения банка "Возрождение", однако подробно еще не изучал этот вопрос.