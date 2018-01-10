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Fitch повысило рейтинг "Фосагро" до инвестиционного уровня


Компании / Индустрия / Финансы / Химпром

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений "Фосагро" PHOR до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", говорится в сообщении агентства.

Fitch также повысило рейтинг приоритетного необеспеченного долга компании до уровня "BBB-" с "BB+" , а краткосрочный РДЭ - до "F3" с "B". Прогноз по всем рейтингам - стабильный.

"Повышение следует за нашей оценкой улучшающегося бизнес-профиля "Фосагро". Так, с 2012 года производство азотных и фосфатных удобрений увеличилось более чем на 50%. Такой рост был достигнут за счет эффективных капвложений компании, которые при этом не нанесли ущерб ее финансовому профилю", - поясняет агентство.

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