Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений за 2017 г составила 8,59% годовых

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доходность инвестирования Внешэкономбанком средств пенсионных накоплений за 2017 год составила 8,59% годовых по расширенному инвестиционному портфелю, сообщила госкорпорация.

ВЭБ управляет пенсионными накоплениями тех граждан, которые не выбрали частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд (так называемых "молчунов"). По умолчанию он инвестирует эти средства по расширенному инвестиционному портфелю Вместе с тем гражданин может подать. заявление в ПФР о выборе портфеля государственных ценных бумаг.

По данным Росстата, инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%.

Доходность инвестирования по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг за 2017 год составила 11,09% годовых, по инвестпортфелю выплатного резерва – 10,09% годовых.

Доходность по портфелю срочных пенсионных выплат достигла 10,52% годовых.