ВЭБ ожидает размещения Минфином годового депозита на сумму до 200 млрд руб в I полугодии

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Внешэкономбанк (ВЭБ) в первом полугодии 2018 года ожидает размещения Минфином депозита в госкорпорации по льготной ставке сроком на год, надеется на его последующую пролонгацию, сообщил первый зампред госкорпорации Николай Цехомский на брифинге. Доходность инвестирования ВЭБом пенсионных накоплений за 2017 г составила 8,59% годовых

Минфин РФ готов разместись во Внешэкономбанке депозит объемом до 200 миллиардов рублей по льготной ставке сроком на один год с возможной пролонгацией, если потребуется, сообщал в декабре глава министерства Антон Силуанов. Минфин в 2018-2019 годах сократил помощь ВЭБу до 100 миллиардов рублей со 150 миллиардов рублей. В этих условиях ВЭБ высказал пожелание оказать ему дополнительное содействие, оно будет оказано путем размещения депозита Минфина за счет свободных остатков средств федерального бюджета на счёте Федерального казначейства, говорил он.

"Действительно, мы обсуждаем это с Минфином. Деньги основные идут либо на рефинансирование тех долгов, которые выходят, либо на новые проекты", - сказал Цехомский.

"Мы обсуждали в прошлом году и, действительно, министр поддержал такую идею. В течение года, не думаю, что это одноразовое событие будет, в течение года мы будем выбирать ... и надеемся, что этот продукт может быть на один год, потом может быть пролонгирован дальше", - уточнил он.

"Я думаю, что мы это увидим в первом полугодии", - сообщил первый зампред ВЭБа.