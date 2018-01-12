Доля акций в портфелях Sberbank Private Banking за 2017 год выросла до 15-17%

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Доля акций в портфелях клиентов Sberbank Private Banking, подразделения корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы Сбербанк, за 2017 год выросла до 15-17% с 2-3%, сообщила журналистам глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова.

"За год доля акций в портфелях клиентов в среднем выросла до 15-17%, на облигации приходится порядка 40-50%, порядка 30% - это депозиты в структурах портфелей и остальное – на драгоценные металлы и сырье. Год назад доля акций в портфелях была небольшой – порядка 2-3%, остальное – были бонды и депозиты. В 2017 году портфели менялись в сторону equities (акций – ред.), клиенты более комфортно заходили в акции – как российские, так и мировые – и чувствовали себя там более комфортно, чем несколько лет назад", - сказала она.

Тюрикова также отметила, что по итогам 2017 года активы Sberbank Private Banking увеличились на 78% - это говорит о том, что вырос средний чек. Комиссионный доход увеличился на 60%, а количество клиентов — на 37%. Индекс удовлетворенности клиентов по сравнению с 2016 годом поднялся на 4 пункта — до 81%, добавила она.

"За последние два месяца мы наблюдаем сильный приток средств из-за границы. Во-первых, из-за ожидания санкций… Речь идет о сотнях миллионов долларов", - сказала глава Sberbank Private Banking.

Как отметила финансист, в 2018 году Sberbank Private Banking планирует укрепить свои позиции в регионах России и создать цифровую платформу для клиентского обслуживания.

Основу портфеля Sberbank Private Banking составляют финансовые решения по управлению, сохранению и приумножению личного капитала клиента и членов его семьи (структурирование активов, инвестиционные и банковские услуги, в том числе, на глобальных рынках), а также широкий набор lifestyle-сервисов (правовая поддержка, вопросы налогов, наследования, медицины, благотворительности). В 2017 году Sberbank Private Banking запустил индивидуальные пенсионные планы и обслуживание family office в Сбербанк SBER Швейцария.

Тюрикова отметила, что порог входа для формирования и управления портфелем в Sberbank Private Banking составляет 100 миллионов рублей и держится уже порядка пяти лет вне зависимости от колебаний курса рубля к основным инвалютам. Основной возраст клиентов – 50 "плюс".