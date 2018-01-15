АСВ выплатило 93,6% возмещения вкладчикам севастопольского банка ВВБ

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к настоящему времени выплатило вкладчикам севастопольского банка ВВБ 93,6% от общей суммы страхового возмещения или 10,6 миллиарда рублей, сообщает агентство в понедельник.

Банк России с 12 декабря ввел в ВВБ временную администрацию для управления банком сроком на полгода и мораторий на удовлетворение требований кредиторов — на квартал.

"По состоянию на 12 февраля 2018 года 17 тысячам вкладчикам банка было выплачено 10,6 миллиарда рублей или 93,6% страховой ответственности агентства", — говорится в сообщении.

Выплаты вкладчикам, проживающим в Крыму, за исключением Севастополя, осуществляет Сбербанк SBER. РНКБ выплачивает страховое возмещение жителям Севастополя. Прием заявлений о выплате начался 22 декабря.

ЦБ в декабре отмечал, что решил ввести администрацию для защиты интересов кредиторов и вкладчиков банка с учетом его значимости для Крыма и Севастополя, а после завершения обследования финансового положения банка временной администрацией регулятор определит оптимальные мероприятия для урегулирования сложившейся ситуации.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, ВВБ на 1 ноября занимал 180-е место в банковской системе РФ с активами в 16,4 миллиарда рублей.