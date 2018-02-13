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Братья Ананьевы увеличили долю в Промсвязьбанке до 70%‍


Компании / Финансы / Банки
  • #Алексей Ананьев

МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Бизнесмены братья Сергей и Дмитрий Ананьевы увеличили свою долю в Промсвязьбанке до 70,5% с 50,03% акций, пишет газета "Ведомости" на документы кредитной организации.

Промсвязькапитал 29 января был владельцем 70,05% акций Промсвязьбанка, следует из опубликованных банком документов. До этого компания владела 50,03% акций банка. "Братьям могла перейти доля негосударственных пенсионных фондов (НПФ), владевших около 20% акций", - пишет газета.

Отмечается, что из списка акционеров Промсвязьбанка исчезли независимые пенсионные фонды "Сафмар", "Будущее" и "Доверие". Они продажи свои пакеты бумаг на Московской бирже накануне санации.

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Санация Промсвязьбанка

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