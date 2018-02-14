МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 13 /1967/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- инструкция № 182-И от 21.11.2017 "О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49902 от 5.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4682-У от 9.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У "О порядке инвестирования собственных средств /капитала/ страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49859 от 1.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4683-У от 9.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 22 февраля 2017 года № 4297-У "О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49847 от 31.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4684-У от 9.01.2018 "О внесении изменения в Указание Банка России от 28 июля 2015 года № 3743-У "О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств /капитала/ и принятых обязательств" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49856 от 1.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4686-У от 15.01.2018 "О внесении изменений в Указание Банка России от 30 августа 2016 года № 4120-У "О порядке ведения учета обязательств банка перед вкладчиками и встречных требований банка к вкладчику, форме реестра обязательств банка перед вкладчиками и порядке формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49894 от 5.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4689-У от 17.01.2018 "О внесении изменений в Положение Банка России от 21 февраля 2013 года № 397-П "О порядке создания, ведения и хранения баз данных на электронных носителях" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49898 от 5.02.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4716-У от 9.02.2018 "О размере процентных ставок по депозитным операциям Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4717-У от 9.02.2018 "О размере процентных ставок по кредитам, обеспеченным активами или поручительствами" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4718-У от 9.02.2018 "О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- указание № 4719-У от 9.02.2018 "О размере процентной ставки по кредиту овернайт Банка России" /вступает в силу со дня подписания/;

- приказ № ОД-297 от 7.02.2018 "О внесении изменения в приказ Банка России от 1 сентября 2015 года № ОД-2327";

- приказ № ОД-307 от 8.02.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая группа "АСКО";

- приказ № ОД-308 от 8.02.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 21.12.2017 № ОД-3586";

- приказ № ОД-310 от 8.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности общества с ограниченной ответственностью "Русско-Английский Страховой Брокер";

- приказ № ОД-312 от 8.02.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Инвест-Полис";

- приказ № ОД-319 от 8.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474";

- приказ № ОД-320 от 9.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ ООО КБ "ФПК" /г. Москва/";

- приказ № ОД-321 от 9.02.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/ ООО КБ "ФПК" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- информационное письмо о сообщении Банку России о случаях отнесения кредитными организациями отрицательной деловой репутации на доходы № ИН-03-41/7 от 5.02.2018;

- информационное письмо о порядке составления отчетности по форме 0409303 № ИН-05-46/9 от 09.02.2018;

- информационное письмо об изменении сроков передачи страховщиком резервных копий баз данных информационных систем на хранение в Банк России № ИН-015-53/10 от 09.02.2018.