Средняя численность работников ВЭБа в 2017 г снизилась на 6,2%

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Средняя численность работников Внешэкономбанка (ВЭБ) в 2017 году снизилась на 6,2% по сравнению с 2016 годом и составила 1795 человек, следует из квартального отчета госкорпорации.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился в 1,3 раза, до 7,1 миллиарда рублей. Выплаты социального характера выросли в 1,4 раза, составив 490,2 миллиона рублей.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.