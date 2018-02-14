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Средняя численность работников ВЭБа в 2017 г снизилась на 6,2%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Средняя численность работников Внешэкономбанка (ВЭБ) в 2017 году снизилась на 6,2% по сравнению с 2016 годом и составила 1795 человек, следует из квартального отчета госкорпорации.

Фонд начисленной зарплаты за отчетный период увеличился в 1,3 раза, до 7,1 миллиарда рублей. Выплаты социального характера выросли в 1,4 раза, составив 490,2 миллиона рублей.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.

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