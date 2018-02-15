ВЭБ в I полугодии разместит облигации для "фабрики проектного финансирования"

СОЧИ, 15 фев - ПРАЙМ. Внешэкономбанк планирует в первом полугодии разместить первый транш облигаций для фабрики проектного финансирования, сообщил глава госкорпорации Сергей Горьков.

"В первом полугодии у нас запланировано размещение (облигаций фабрики - ред.). Мы чувствуем большой интерес со стороны инвесторов", - сказал Горьков на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Я уверен, что мы разместим транш с очень хорошей доходностью", - добавил он.

Вице-президент ВЭБа Дмитрий Матвеев в середине сентября говорил, что первые выпуски долгосрочных облигаций для фабрики проектного финансирования планируются в размере 50-100 миллиардов рублей.