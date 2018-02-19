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Чистая прибыль банка "Россия" по РСБУ в 2017 году выросла на 10%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Россия" по РСБУ без учета СПОД в 2017 году выросла на 10%, до 4,4 миллиарда рублей, следует из предварительных финансовых итогов за 2017 год, опубликованных на сайте кредитной организации.

Кредитный портфель юридических лиц на 1 января 2018 года составил 399 миллиардов рублей, увеличившись на 18% относительно 1 января 2017 года. Объем привлеченных средств юридических лиц вырос на 15% и составил 698 миллиардов рублей.

Кредитный портфель физических лиц вырос в 1,6 раза и достиг 17,2 миллиарда рублей. Объем привлеченных средств физических лиц составил 87 миллиардов рублей, показав прирост в 1,5 раза.

Активы банка на 1 января 2018 года составили 896 миллиардов рублей, увеличившись на 22% по отношению к аналогичной дате 2017 года. Капитал банка достиг 81 миллиарда рублей, показав прирост на 13%.

Банк "Россия" по данным БИР Аналитик, на 1 января занимал 13-е место в банковской системе РФ с активами в 933,8 миллиарда рублей.

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