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Кипрская компания Мамута увеличила долю в "Открытие Холдинге" до 19,59%


Компании / Финансы

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кипрская компания Accles Holdings Limited бизнесмена Александра Мамута увеличила долю в "Открытие Холдинге" до 19,59%, следует из материалов холдинга.

Accles Holdings приобрела 4,92% акций "Открытие Холдинга", увеличив свою долю до 11,6%. Компания Gatecraft Limited, связанная с Accles Holdings, приобрела 7,99% акций холдинга.

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 7,99%", - указано в документе. Сделки состоялись 27 декабря 2017 года.

"Открытие Холдинг" до конца августа 2017 года был владельцем банка "ФК Открытие", крупнейшего частного банка РФ. ЦБ РФ 29 августа принял решение о мерах спасения "ФК Открытие, передав его в Фонд консолидации банковского сектора вместе с банком "Траст" и рядом других активов.

Бенефициарами "Открытие Холдинга" также являются Вадим Беляев, группа "ИФД Капиталъ", ВТБ, группа "ИСТ", Рубен Аганбегян.

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