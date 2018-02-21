Суд отказал Промсвязьбанку в аресте акций "Росгосстраха", принадлежащих НПФ "Будущее"

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы повторно отказал новой администрации Промсвязьбанка PSBR в принятии обеспечительных мер по его иску к трем негосударственным пенсионным фондам (НПФ), являвшимся ранее акционерами банка, их управляющим компаниям и компании Promsvyaz Capital B.V. экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых, следует из опубликованного в среду определения суда.

На этот раз Промсвязьбанк просил арестовать более 16 миллиардов принадлежащих НПФ "Будущее" обыкновенных акций страховой компании "Росгосстрах" общей стоимостью более 7 миллиардов рублей в пределах суммы исковых требований к НПФ "Будущее" – около 8,3 миллиарда рублей.

Кроме того, истец повторно попросил суд запретить ему исполнять требование АО "Конкорд управление активами" (предыдущее наименование - АО "И Джи Капитал Партнерс"), доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее", о возврате депозитов и суммы начисленных процентов на депозиты, открытые в Промсвязьбанке в общем размере около 12,4 миллиарда рублей. Суд не усмотрел оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер.

В своем иске Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки по выходу ответчиков из капитала банка и в порядке применения последствий недействительности сделок просит взыскать более 16 миллиардов рублей. Ответчиками в иске, поступившем в суд 22 января, указаны Promsvyaz Capital B.V., АО "НПФ "Будущее", АО "НПФ "Сафмар", АО "НПФ "Доверие", а также управляющие компании НПФ - ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление Активами", АО "И Джи Капитал Партнерс". Истец требует признать недействительными договор от 14 декабря 2017 года и взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций".

В материалах суда говорится, что все взаимосвязанные сделки, как утверждает истец, были совершены 14 декабря 2017 года, за один день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка, в период с 18:13:59 по 18:49:31. При этом ответчики, как отмечает истец, знали о принятии решения Банком России, так как являлись крупнейшими миноритарными акционерами Промсвязьбанка, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка. По мнению истца, недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже исключительно с целью создания видимости их законности.

Арбитраж Москвы в январе уже отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер по иску. Тогда истец также просил запретить ему исполнять требования АО "И Джи Капитал Партнерс" о возврате открытых в Промсвязьбанке депозитов с процентами в общем размере более 12,4 миллиарда рублей. Суд, в частности, указал, что истец не привел доводов относительно объема ответственности именно АО "И Джи Капитал Партнерс" и АО "НПФ "Будущее" при общих требованиях к семи ответчикам на 16 миллиардов рублей. Предварительные слушания по делу назначены на 22 февраля.

По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.