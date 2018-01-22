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Старший вице-президент Сбербанка Барт Шлатман ушел из банка


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Старший вице-президент Сбербанка SBER Барт Шлатман покинул свой пост, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Уход (Шлатмана - ред.) подтверждаем", - сказали в пресс-службе Сбербанка.

Выходец из ING Шлатман был назначен старшим вице-президентом по трансформации Сбербанка 1 февраля 2017 года. В этой позиции он напрямую подчинялся президенту банка Герману Грефу.

Шлатман присоединяется к команде топ-менеджеров Сбербанка после карьеры в группе ING, где он работал более 22 лет на различных должностях. Последние 10 лет Шлатман занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял один из процессов трансформации в банковской сфере.

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