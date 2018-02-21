Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45,9 млрд руб при спросе в 117,1 млрд руб

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 45,9 миллиарда рублей при совокупном спросе в 117,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Московской биржи.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ 26212 с погашением в январе 2028 года на 25,9 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 100,66% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,08% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,7126% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,07% годовых. Спрос - 52,383 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 101,5% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,64% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,5133% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,64% годовых. Спрос - 64,705 миллиарда рублей.