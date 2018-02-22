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Дуров планирует провести второй раунд предпродаж перед ICO Telegram


Компании / Финансы

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Мессенджер Telegram планирует проведение второго раунда закрытых предварительных продаж в рамках будущего публичного размещения токенов (ICO) на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network, сообщило американское веб-СМИ The Verge со ссылкой на четыре источника.

"Инвесторы получили электронные письма, объясняющие, что Telegram проведет еще одну закрытую предпродажу (токенов на проект развития криптовалюты Telegram - ред.)", - сообщило издание.

Согласно данным одного из источников, сумма, которую планирует собрать создатель мессенджера Павел Дуров в рамках второго раунда предпродаж, еще не определена. При этом два других источника сообщили The Verge, что сумма будет примерно такая же, как была собрана в первом раунде.

"То есть общая сумма собранных средств будет выше 1,6 миллиарда долларов еще до того, как будет осуществлено публичное размещение токенов (ICO) проекта", - добавляет издание.

В конце прошлой недели из документов, предоставленных компанией комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), стало известно, что Дуров в рамках предпродаж привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на документ под названием White paper (официальный технический документ, описывающий ICO), Telegram планирует развивать блокчейн-платформу - Telegram Open Network (TON) - c собственной криптовалютой. Создатели этой платформы сравнивают свой проект с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, отмечается в документе. Привлеченные с помощью ICO средства, сказано в White paper, также пойдут на закупку оборудования и развитие сопутствующих TON-технологий.

В январе агентство Блумберг со ссылкой на инвестиционное предложение компании сообщило, что Тelegram планирует привлечь 600 миллионов долларов в рамках закрытого размещения токенов на своей блокчейн-платформе Telegram Open Network до конца февраля 2018 года, и еще 600 миллионов - за счет публичной продажи токенов, которая может начаться в марте.

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