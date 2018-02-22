Прогноз: Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2017 году выросла в два раза

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. ВТБ, второй по активам российский банк, по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2016 годом вдвое, до 104,4 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз, составленный РИА Новости по результатам опроса аналитиков.

ВТБ планирует опубликовать финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и 2017 год в понедельник, 26 февраля. По последним прогнозам самого ВТБ, банк ожидает годовую прибыль на уровне 107 миллиардов рублей.

Чистая прибыль ВТБ в четвертом квартале составила 29,15 миллиарда рублей против 17,5 миллиарда рублей годом ранее, полагают аналитики.

"Мы ждем роста чистой прибыли квартал к кварталу с достаточно низкого уровня третьего квартала почти на 70% (и ROAE 8% против 5% в третьем квартале). Большой вклад в это должен был внести прочий доход. Из ключевых статей поддержку прибыли также должен был оказать чистый комиссионный доход, сезонный рост которого, по нашим оценкам, составил за квартал 6%", - прогнозируют аналитики "Уралсиба".

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли ВТБ за четвертый квартал и 2017 год представлены ниже (в миллиардах рублей):

БКС - 32,2 / 107,5

"Уралсиб" - 29 / 104,3

Газпромбанк — 24,7 / 100,1

Bank of America Merill Linch — 26,2 / 101,5

Citi - 30,7 / 106

"Открытие" - 38 / 113,3

Промсвязьбанк PSBR - 20 / 95

РИА Рейтинг - 32,4 / 107,6

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, ВТБ в четвертом квартале сократил резервы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 45,3 миллиарда рублей с 64,5 миллиарда рублей. В целом за 2017 год расходы на резервы снизились до 163,1 миллиарда рублей с 211,2 миллиарда рублей, полагают аналитики.

Ожидания по расходам банка на резервы в четвертом квартале и за год выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

БКС - 48,8 / 167

"Уралсиб" - 46 / 160,7

Газпромбанк — 42 / 160,2

Bank of America Merill Linch — 51,5 / 170

Citi - 51,7 / 169,9

"Открытие" - 39 / 157,2

Промсвязьбанк - 45 / 163

РИА Рейтинг - 38,6 / 157

Чистая прибыль ВТБ по РСБУ по итогам 2017 года составила 104 миллиарда рублей, увеличившись на 49% по сравнению с 2016 годом. В январе-ноябре чистая прибыль банка по МСФО составила 98,8 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза.