Совфед просит кабмин изменить требования к капиталу банков, размещающих бюджетные средства

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Совет Федерации направил письмо премьеру РФ Дмитрию Медведеву, в котором указал на необходимость изменения новых требований, предъявляемых к уровню кредитного рейтинга и капитала банков, где размещаются средства федерального бюджета.

"Мы направили письмо председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, в котором обращаем внимание на то, что новые нормы ограничивают допуск к таким операциям большинства частных банков и негативно влияют на состояние конкуренции в секторе", - заявила на заседании Межрегионального банковского совета спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, эти требования являются "чрезвычайно жёсткими". "А ведь на эти критерии ориентируются профильные ведомства при принятии решений о размещении средств бюджетов субъектов Федерации и средств участников долевого строительства, а также при открытии счетов по государственным закупкам", - добавила спикер.