Fesco не выполнила обязательства по облигациям БО-01 на 6,4 млрд руб

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. "Дальневосточное морское пароходство" FESH(ДВМП, головная компания транспортной группы Fesco) не выплатило держателям облигаций БО-01 номинал на 5 миллиардов рублей, а также 6 купон и обязательства по новациям в отношении 3,4 и 5 купонов, следует из материалов компании.

В октябре 2017 года держатели облигаций согласовали перенос выплат по 5 купону и новациям в отношении 3 и 4 купонов на февраль 2018 года.

"Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: реструктуризация обязательств эмитента по привлеченному внешнему заемному финансированию", - говорится в сообщении.

Таким образом, компания не выплатила номинал на 5 миллиардов рублей и не погасила оставшиеся обязательства по купону и новациям на 1,4 миллиарда рублей.