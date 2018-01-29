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Группа Сбербанка в 2017 г сократила штат на 8,8 тыс человек


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Фактическая численность сотрудников группы Сбербанка SBER(включает Сбербанк России и его "дочки") сократилась по итогам 2017 года на 2,8%, или на 8,8 тысячи человек - до 310,277 тысячи сотрудников, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по МСФО.

В 2016 году группа сократила штат на 5,6 тысячи человек.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце прошлого года сообщил, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверил, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет. Он аргументировал это тем, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.

Еще раньше - в январе прошлого года - Греф сообщал, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в два раза к 2025 году.

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