ЦБ отозвал лицензии на страхование и перестрахование у СК "Селекта"

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у страховой компании "Селекта", сообщается в материалах регулятора.

"Данное решение принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления ... действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования, а именно, несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов", - говорится в сообщении.

ЦБ отмечает, что в связи с отзывом лицензий СК "Селекта" должна принять в соответствии с законодательством РФ решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.

Как сообщается на сайте компании, "Селекта" работает на российском и международном страховых рынках с 1992 года. Уставный капитал компании - 650 миллионов рублей.